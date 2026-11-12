Масштабный обмен пленными пока на стадии согласования: Песков рассказал, что осталось решить
Песков сообщил о необходимости согласовать детали обмена пленными с Украиной
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Россия и Украина ещё должны проработать конкретные параметры предстоящего обмена военнопленными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя достигнутые ранее договорённости.
«Конечно, их же надо проработать ещё», — сказал представитель Кремля в комментарии Первому каналу.
Речь идёт о масштабном обмене, принципиальное согласие на который стороны получили во время трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. Однако окончательные условия передачи военнослужащих пока не определены.
Ранее Life.ru сообщал, что военкор Александр Коц назвал договорённость об обмене пленными главным практическим итогом переговоров в Абу-Даби. По словам журналиста, на родину могут вернуться более тысячи человек с каждой стороны. Представитель российского Генштаба Александр Зорин также допустил, что обмен удастся провести в течение двух-трёх недель после согласования необходимых процедур.