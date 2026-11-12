Россия и Украина ещё должны проработать конкретные параметры предстоящего обмена военнопленными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя достигнутые ранее договорённости.

«Конечно, их же надо проработать ещё», — сказал представитель Кремля в комментарии Первому каналу.

Речь идёт о масштабном обмене, принципиальное согласие на который стороны получили во время трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. Однако окончательные условия передачи военнослужащих пока не определены.