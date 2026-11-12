Россия и Украина поддержали инициативу о проведении крупнейшего обмена военнопленными. Его условия пока обсуждаются, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогу переговоров в Кремле.

По словам представителя Кремля, стороны достигли принципиальной договорённости в ходе переговоров в Абу-Даби. Теперь предстоит согласовать конкретные параметры предстоящей процедуры.

«Поддержана инициатива о проведении очередного, самого масштабного обмена военнопленными. Параметры согласовываются», — заявил Ушаков.

Помощник президента напомнил, что с 2025 года Россия и Украина провели 35 обменов пленными. Он выразил надежду, что Киев ответственно отнесётся к реализации новой договорённости.

Ранее Life.ru сообщал, что военкор Александр Коц назвал договорённость об обмене пленными главным практическим итогом переговоров в Абу-Даби. По словам журналиста, на родину могут вернуться более тысячи человек с каждой стороны. Представитель российского Генштаба Александр Зорин также допустил, что обмен удастся провести в течение двух-трёх недель после согласования необходимых процедур.