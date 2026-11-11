Договорённость о масштабном обмене военнопленными между Россией и Украиной стала единственным осязаемым результатом двухдневных переговоров в Абу-Даби. Такую оценку дал военный корреспондент Александр Коц в своём канале в MAX, отметив, что по остальным ключевым вопросам стороны пока сохраняют серьёзные разногласия.

По словам журналиста, Москва и Киев договорились о проведении самого масштабного обмена пленными за время конфликта. Ожидается, что домой смогут вернуться более тысячи человек с каждой стороны. Представитель российского Генштаба Александр Зорин допустил, что обмен состоится в ближайшие две-три недели после согласования всех процедур.

«Ради одного этого стоило лететь в Эмираты», — подчеркнул Коц.

При этом военкор обратил внимание на различия в оценках политических результатов переговоров. Глава украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о хорошей динамике и возможности достичь договорённостей до Нового года. Американский посредник Джаред Кушнер оказался осторожнее: он назвал территориальный вопрос самым сложным и отметил отсутствие доверия между сторонами.

По мнению Коца, серьёзные противоречия сохраняются и в вопросе последовательности дальнейших шагов. Российская сторона выступает за комплексное обсуждение будущей системы европейской безопасности, тогда как Киев настаивает на первоочередном прекращении огня и получении гарантий безопасности.

Отдельно журналист остановился на роли европейских стран. Российская делегация не проводила с их представителями переговоров в Абу-Даби. При этом начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков обвинил европейских политиков в действиях, препятствующих урегулированию, хотя непосредственно работе делегаций в ОАЭ они, по его словам, не мешали.

Таким образом, несмотря на разницу в подходах к территориям и послевоенному устройству безопасности, стороны сумели достичь гуманитарной договорённости. Именно её Коц выделил как главный практический результат встречи. При этом окончательное количество участников обмена и дата его проведения ещё согласовываются.