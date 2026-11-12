США попросили Россию подготовить новый проект соглашения о безопасности с Европой, в котором Москва должна не только обозначить свои требования, но и предложить встречные меры по снижению напряжённости. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным портала, соответствующую инициативу выдвинули американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время встречи делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Вашингтон рассчитывает получить от Москвы перечень «симметричных шагов», которые могли бы убедить европейские государства в отсутствии угрозы нападения со стороны РФ.

При этом американская администрация, по сведениям Axios, допускает обсуждение давних требований России об ограничении расширения НАТО и сокращении военного присутствия альянса в Восточной Европе.

Белый дом намерен вести переговоры о новой системе европейской безопасности параллельно с урегулированием украинского конфликта. Однако реализовать такие договорённости предполагается только после заключения мирного соглашения. При этом США не собираются принимать решения без согласия Украины и европейских государств или предоставлять Москве право вето на вопросы безопасности Европы.

Серьёзным препятствием остаётся недоверие европейских правительств к американскому подходу. Вашингтон также добивается расширения переговорного формата за счёт представителей Европы. Ранее Life.ru сообщал, что Кушнер намерен обсудить их подключение с Владимиром Путиным.

Ранее Life.ru рассказывал о позиции российского МИД, который возложил ответственность за разрушение прежней системы европейской безопасности на НАТО и Евросоюз. В ведомстве также напомнили о работе над Евразийской хартией многообразия и многополярности. В свою очередь, глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала европейские страны не учитывать российские опасения, настаивая на сохранении права государств самостоятельно выбирать военно-политические союзы.

Позднее помощник президента России Владимир Мединский допустил, что новая система безопасности сможет обеспечить мир в Европе на десятилетия и даже столетия. В качестве исторических ориентиров он привёл Ялтинскую и Потсдамскую конференции 1945 года, а также Хельсинкские соглашения 1975 года.

По сообщениям СМИ, одна из обсуждавшихся идей касается будущей системы европейской безопасности. Какие темы заявлены перед переговорами Путина с американскими представителями — в обзоре Life.ru.