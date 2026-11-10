Европейские страны допускают возобновление переговоров с Россией о контроле над вооружениями и восстановлении механизмов предотвращения военных конфликтов. В частности, речь может пойти об ограничениях на размещение отдельных типов ракет. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

По данным издания, в Европе рассматривают возможность возвращения к соглашениям и механизмам безопасности, которые действовали ещё во времена холодной войны. Среди примеров называют Договор по открытому небу, подписанный в 1992 году, а также договорённости об ограничении ракетных вооружений.

Обсуждение подобных инициатив связано с поиском новой модели европейской безопасности на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Европейские представители хотят участвовать в определении будущих правил безопасности на континенте и не допустить принятия решений без их согласия.

Ранее Life.ru сообщал, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила против обсуждения с Россией новой архитектуры европейской безопасности. По её словам, существующие механизмы НАТО и Евросоюза должны оставаться основой безопасности континента. При этом в Кремле отмечали, что на определённом этапе диалог с европейскими странами всё равно потребуется.