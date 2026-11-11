Мединский: Новая система безопасности может обеспечить мир в Европе на века
Владимир Мединский. Обложка © Life.ru
Создание новой системы европейской безопасности может обеспечить мир на континенте на десятилетия и даже столетия. Такую оценку дал помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский в эфире ИС «Вести».
По словам Мединского, задача заключается в формировании всеобъемлющей системы безопасности, которая учитывала бы современные международные реалии и интересы государств. В качестве исторических ориентиров он назвал Ялтинскую и Потсдамскую конференции 1945 года, а также Хельсинкские соглашения 1975 года.
«Если такую систему безопасности нам удастся создать, значит, мы обеспечим мир в Европе на десятилетия, а может быть, и на века», — заявил Мединский.
Ранее Владимир Мединский сравнил украинский конфликт с «прорвавшимся гнойником» в системе европейской безопасности. По мнению помощника президента РФ, события на Украине выявили глубокие проблемы механизмов безопасности, сформировавшихся после Второй мировой войны. Он подчеркнул, что для их решения недостаточно временных мер — необходим комплексный пересмотр существующей системы.