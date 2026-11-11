Конфликт на Украине стал проявлением глубокого кризиса международной системы безопасности, сложившейся после Второй мировой войны. Такое мнение выразил помощник президента России Владимир Мединский на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

По словам главы российской делегации, на Украине «прорвался гнойник», однако проблема гораздо шире самого конфликта. Мединский сравнил действующую систему международной безопасности с больным организмом, который нуждается в серьёзных изменениях.

«По сути болен весь организм, а на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком. Пластырем тут не обойдёшься», — сказал он.

Дипломат обратил внимание на механизмы обеспечения безопасности, сформировавшиеся после Потсдамской конференции 1945 года. По его оценке, нынешние события продемонстрировали неспособность этой системы эффективно предотвращать крупные конфликты. Особенно остро, считает Мединский, недостатки существующего порядка проявились в Европе. Украинский кризис, по его мнению, показал, насколько плохо работают действующие механизмы обеспечения региональной безопасности.