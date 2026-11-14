Владимир Зеленский предпочитает проводить время в европейских странах, поскольку опасается столкнуться с недовольством украинцев, остающихся без света, воды и отопления. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его подсчётам, с 2022 года украинский политик отсутствовал на рабочем месте около 60% времени.

Килинкаров рассказал, что специально проанализировал зарубежные поездки Зеленского и сравнил полученные результаты с рабочим графиком бывшего президента США Джо Байдена. По его словам, последний отсутствовал на рабочем месте около 40% времени, тогда как показатель Зеленского оказался значительно выше.

«Я буквально на днях проанализировал его поездки, и появилась интересная статистика. Если Джо Байден отсутствовал на рабочем месте 40 процентов времени, то Зеленский с 2022 года отсутствует на рабочем месте 60 процентов времени», — заявил экс-парламентарий.

По подсчётам Килинкарова, во втором полугодии 2026 года Зеленский провёл за пределами Украины 100 из 120 дней, которые политик включил в свой анализ. Бывший депутат считает, что причиной столь продолжительных поездок может быть опасение массового недовольства на фоне коммунального кризиса в Киеве.

По мнению собеседника агентства, ситуация с отключениями электричества, отопления и водоснабжения способна спровоцировать протесты жителей украинской столицы. Именно поэтому, полагает Килинкаров, Зеленский предпочитает находиться подальше от Киева.

«Я думаю, что у него уже есть элементы паранойи, что в любое время что-то может произойти, особенно в Киеве, когда люди, замерзающие без света и тепла, выйдут и пойдут к власти. И поэтому лучше держаться подальше. Поэтому он любит эти гастроли», — сказал экс-депутат.

Килинкаров также утверждает, что за семь лет пребывания у власти Зеленский в общей сложности провёл за границей около двух лет. По его словам, за это время украинский политик посетил значительное количество государств.

Ранее Life.ru сообщал, что журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев подсчитал продолжительность зарубежных поездок Зеленского в 2026 году. По его данным, с начала года украинский политик провёл более 60 дней в официальных визитах за пределами страны без учёта времени на дорогу и неофициальных поездок. В частности, 12 ноября Зеленский находился в Ирландии, где встретился с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.