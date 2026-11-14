Для завершения украинского конфликта дипломатическим путём стране необходимо сменить политическое руководство. Такую позицию высказал бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский, призвав Владимира Зеленского покинуть свой пост. Своими рассуждениями политик поделился в авторской статье для немецкой газеты Berliner Zeitung.

Новинский считает, что нынешний курс Киева всё сильнее осложняет поиск мирного решения. По его мнению, Украина нуждается во власти, которая сделает прекращение конфликта главным направлением своей работы, а не ограничится соответствующими обещаниями.

Свою позицию экс-парламентарий объяснил тяжёлыми последствиями продолжающихся боевых действий. Он указал на человеческие потери, разрушение городов, отъезд значительной части населения и проблемы в экономике. Будущее страны Новинский оценивает пессимистично.

При этом бывший депутат убеждён, что возможности для переговоров существовали с самого начала конфликта. Он считает, что украинское руководство должно использовать дипломатический путь, чтобы остановить дальнейшие потери.

Новинский также выступил за организованный политический переход. По его мнению, Верховной раде следует создать для этого необходимые условия, поскольку дальнейшее промедление оборачивается новыми жертвами и сокращением ресурсов для восстановления страны.

Ранее Life.ru рассказывал об итогах двухдневных переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Стороны обсуждали гарантии безопасности, гуманитарные вопросы, обмен пленными и территориальные разногласия. При этом окончательного соглашения о прекращении огня достигнуто не было, а участники консультаций подтвердили необходимость продолжения дипломатической работы.