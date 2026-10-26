«Зеленский должен уйти»: В Киеве озвучили единственный реальный сценарий спасения Украины

Заключить мирное соглашение с Россией Украина сможет только после отставки Владимира Зеленского и проведения новых президентских выборов. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин. Он предложил двухэтапный план урегулирования конфликта, при котором будущий украинский лидер заранее возьмёт на себя обязательство подписать мирный договор.

«Можно было бы договориться, но для этого Зеленский должен уйти в отставку», — заявил эксперт.

По мнению Соскина, первым шагом должна стать смена власти в Киеве. После выборов новый глава государства должен письменно подтвердить готовность заключить соглашение с Москвой. Только при таком подходе, считает политолог, переговоры смогут привести к конкретному результату.

Отдельно бывший советник Кучмы затронул вопрос вступления Украины в НАТО и Евросоюз. Он уверен, что рассчитывать на членство в этих объединениях Киеву не стоит, несмотря на заявления Зеленского о необходимости европейской и евроатлантической интеграции.

«Этого не будет. Тогда возникает вопрос: зачем этот огород городить?» — задался вопросом Соскин.

Политолог и ранее выступал за отставку Зеленского, связывая с его политикой сложности в мирном урегулировании. В частности, он критиковал отказ украинского лидера от прямых переговоров с Владимиром Путиным в Москве. По оценке Соскина, подобная позиция лишь осложняет поиск дипломатического решения конфликта.

Между тем Москва и Киев договорились возобновить технические переговоры при посредничестве США в первой половине ноября. Среди обсуждаемых площадок называются Абу-Даби и Швейцария. Одним из главных разногласий сторон остаётся территориальный вопрос.

Ранее Life.ru рассказывал, как Соскин назвал легитимность украинской власти главным препятствием для заключения мира. В июне 2026 года бывший советник Кучмы обратил внимание на слова Владимира Путина о необходимости подписывать соглашения с представителями Киева, обладающими соответствующими полномочиями. Политолог счёл эту позицию серьёзным ударом по планам Зеленского и предупредил, что без президентских выборов украинским властям будет трудно добиться окончательных договорённостей. При этом Путин отмечал, что при наличии желания завершить конфликт стороны смогут найти юридический способ оформления мирного соглашения.