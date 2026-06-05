Президент России Владимир Путин сорвал планы главаря киевского режима Владимира Зеленского, когда назвал легитимность ключевым условием для заключения мира. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По словам Соскина, позиция российского лидера создаёт для экс-комика серьёзную проблему. Он считает, что без новых выборов украинским властям будет сложно выйти на соглашение с Россией.

«Это просто трагедия для нас! Путин чётко дал понять, что мир будет подписан, но с легитимными представителями Украины. Это важнейший момент, который ставит крест на всех планах Зеленского», — отметил бывший помощник Леонида Кучмы.

Соскин отметил, что Зеленский не намерен учитывать слова Путина и пытается найти выход из ситуации. По его мнению, объяснить обществу отказ от новых выборов будет трудно.

Ранее Путин заявил о возможности подписания соглашения об урегулировании со стороны Украины разными представителями Киева. По его словам, это может быть председатель Верховной рады или сам Зеленский, но всё зависит от характера документа и юридических последствий. Российский лидер подчеркнул, что Москва будет подписывать документы только с теми, кто в полном смысле слова легитимен для таких решений. При этом российский лидер добавил, что главное — желание Киева завершить конфликт, а способ оформить договорённости можно найти.