Дмитриев согласился с мнением, что Маск хочет мира, а Зеленский — денег

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев согласился с утверждением, что американский миллиардер Илон Маск стремится к миру, тогда как главарь киевского руководства Владимир Зеленский заинтересован в деньгах и продолжении конфликта. Свою позицию он обозначил в соцсети X.

Поводом для реакции стала публикация одного из пользователей, который противопоставил позиции предпринимателя и экс-комика. Автор поста выразил мнение, что глава SpaceX хочет мирного урегулирования, а Зеленский рассчитывает на дальнейшее финансирование боевых действий.

Дмитриев не стал подробно комментировать сравнение и ограничился коротким ответом: «Да».

Ранее Дмитриев назвал Маска миротворцем после заявлений о нарушении ВСУ правил использования Starlink. Предприниматель выступил против применения спутниковой системы для наступательных ударов и напомнил, что Starlink предназначен для гражданских и оборонительных задач.