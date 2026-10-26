Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября, 04:09

Дмитриев согласился с мнением, что Маск хочет мира, а Зеленский — денег

Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев согласился с утверждением, что американский миллиардер Илон Маск стремится к миру, тогда как главарь киевского руководства Владимир Зеленский заинтересован в деньгах и продолжении конфликта. Свою позицию он обозначил в соцсети X.

Поводом для реакции стала публикация одного из пользователей, который противопоставил позиции предпринимателя и экс-комика. Автор поста выразил мнение, что глава SpaceX хочет мирного урегулирования, а Зеленский рассчитывает на дальнейшее финансирование боевых действий.

Дмитриев не стал подробно комментировать сравнение и ограничился коротким ответом: «Да».

«Не лучшая стратегия»: Дмитриев предупредил Зеленского о последствиях конфликта с США
«Не лучшая стратегия»: Дмитриев предупредил Зеленского о последствиях конфликта с США

Ранее Дмитриев назвал Маска миротворцем после заявлений о нарушении ВСУ правил использования Starlink. Предприниматель выступил против применения спутниковой системы для наступательных ударов и напомнил, что Starlink предназначен для гражданских и оборонительных задач.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • Илон Маск
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar