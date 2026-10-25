«Илон — миротворец»: Дмитриев поддержал Маска после громкого заявления об Украине

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал Илона Маска миротворцем после его заявлений о недопустимости использования Starlink для наступательных ударов. Российский представитель поддержал позицию американского предпринимателя, который обвинил ВСУ в нарушении правил работы спутниковой системы связи.

«Илон — миротворец. Он видит катастрофические последствия шагов, ведущих к эскалации, и понимает корыстные мотивы поджигателей войны, которые затягивают конфликт, предлагая нереалистичные решения, прикрытые лицемерными морализаторскими заявлениями и медийными кампаниями», — написал Дмитриев в соцсети X.

По мнению главы РФПИ, действия Маска направлены на предотвращение дальнейшей эскалации. Дмитриев также выразил уверенность, что сторонникам мирного урегулирования удастся добиться успеха.

Поводом для его реакции стали слова владельца SpaceX о правилах использования Starlink. Маск пояснил, что система предназначена для гражданских и оборонительных задач, тогда как наступательные операции не входят в разрешённые сценарии её применения. Отдельно предприниматель напомнил о Starshield — военной системе, находящейся под контролем правительства США.

Накануне, как писал Life.ru, Маск обвинил украинских военных в применении Starlink для наступательных ударов беспилотниками. По его словам, SpaceX ещё на прошлой неделе закрыла возможность такого использования сервиса.

Споры вокруг спутниковой связи продолжаются с середины октября. Ранее Владимир Зеленский обратился к Маску с просьбой восстановить полноценную работу Starlink, назвав введённые ограничения ошибкой. Сам предприниматель впоследствии предупредил о критической зависимости украинской обороны от этой системы. При этом он уточнил, что не угрожает отключением связи, а лишь оценивает возможные последствия такого решения.