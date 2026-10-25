«Не лучшая стратегия»: Дмитриев предупредил Зеленского о последствиях конфликта с США

Критика президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска может обернуться для Владимира Зеленского новыми проблемами в отношениях с Вашингтоном. Особенно рискованной такую тактику делает приближение промежуточных выборов в Конгресс США. Такое мнение высказал глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Поводом для его заявления стал спор вокруг использования спутниковой системы Starlink украинскими военными. Маск обвинил Киев в нарушении условий предоставления связи, заявив, что она применялась для наступательных ударов беспилотниками.

Дмитриев считает, что в сложившейся ситуации украинскому руководству невыгодно вступать в публичную конфронтацию с американскими политиками и предпринимателями, от решений которых зависит поддержка страны.

«Эскалация, когда на него оказывают давление, может оказаться не самой лучшей стратегией, учитывая его зависимость от США», — написал глава РФПИ в соцсети X.

По оценке российского представителя, Маск и другие влиятельные американцы понимают, какую роль действия Зеленского играют в обострении разногласий. Сам Дмитриев назвал поведение украинского лидера ошибкой.

Разногласия между Киевом и Вашингтоном из-за спутниковой связи обострились на прошлой неделе. Как сообщал Life.ru 23 октября, советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что ограничения скорости Starlink для украинских военных продолжали действовать, несмотря на слова Трампа об их отмене.