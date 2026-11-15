Эстония намерена с 1 декабря закрыть все пограничные пункты пропуска на границе с Россией после предполагаемой диверсии против местного оборонного предприятия. Об этом заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна в соцсети X.

Глава эстонского МИД утверждает, что у властей появились доказательства причастности российской военной разведки к попытке нападения на оборонную компанию. По его словам, закрытие границы должно ограничить возможности проведения подобных операций, а также усилить борьбу с обходом антироссийских санкций.

Цахкна подчеркнул, что Таллин намерен реагировать на любые действия, которые считает угрозой национальной безопасности. Министр также сообщил, что проинформировал о планируемых ограничениях коллег из Финляндии, Латвии и Литвы.

Поводом для заявления стала попытка поджога предприятия Threod Systems в посёлке Виймси под Таллином в ночь на 14 ноября. Компания занимается производством разведывательных и ударных беспилотников. По данным эстонских правоохранителей, злоумышленники пытались устроить взрыв и пожар, однако служба безопасности предприятия и полиция предотвратили серьёзный ущерб.

По делу задержали восемь человек, проживающих в Латвии. Эстонская полиция безопасности считает, что нападение было организовано по указанию Главного разведывательного управления России.

Сейчас на эстонско-российской границе действуют три основных пункта пропуска: Нарва — Ивангород, Койдула — Куничина Гора и Лухамаа — Шумилкино. Они работают в сокращённом режиме, с 07:00 до 19:00. Через Нарву разрешён только пешеходный переход.