Европейским странам следует отказаться от попыток наладить прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным и сосредоточиться на дальнейшем санкционном давлении на Москву. С таким призывом выступил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью Politico. По его мнению, переговоры способны ослабить позиции Европы, тогда как экономические ограничения уже приносят результаты.

Эстонский премьер заявил, что Евросоюзу не стоит стремиться к роли посредника в урегулировании украинского конфликта. Он считает, что попытки договориться с российским руководством могут привести к смягчению требований, предъявляемых Москве.

«У Европы есть план, который действительно работает, душа Россию в экономическом плане санкциями», — подчеркнул Михал.

Глава правительства Эстонии убеждён, что европейские государства должны придерживаться единого политического курса. По его словам, невозможно одновременно поддерживать Украину, оказывать давление на Россию и пытаться выступать посредником между сторонами конфликта.

Михал также призвал продемонстрировать Москве силу и сплочённость Европы. Он выразил мнение, что российский президент должен видеть единую позицию европейских стран, а не их готовность идти на уступки ради возобновления переговоров.

Высказывания прозвучали на фоне дискуссий о возможном восстановлении прямых контактов европейских лидеров с Кремлём. Как отмечает Politico, в европейских столицах обсуждают необходимость собственного дипломатического канала на фоне усилий администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

При этом Михал положительно оценил сам факт американских посреднических усилий, но подчеркнул, что основное давление, по его мнению, должно приходиться на российскую сторону. Эстонский политик выступает против того, чтобы Европа одновременно пыталась участвовать в мирных переговорах и добиваться усиления санкций.

Помимо экономических ограничений, Таллин выступает за ужесточение визовой политики Евросоюза в отношении россиян. Совместно с Польшей и Швецией Эстония продвигает дополнительные ограничения, в том числе для бывших российских военнослужащих. Михал считает такие меры необходимыми для обеспечения европейской безопасности.

Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал европейские страны усилить давление на Россию и увеличить помощь Украине. В интервью Bloomberg министр заявил о необходимости проявлять «стратегическое терпение» и продолжать политическое и военное давление на Москву. По его мнению, европейским государствам следует быть готовыми к возможным ответным мерам российской стороны.