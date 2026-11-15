Попытки Евросоюза договориться о едином представителе на переговорах с Россией выявили серьёзные разногласия между европейскими странами. Особые споры вызывает кандидатура главы европейской дипломатии Каи Каллас, назначение которой, по оценке немецкой газеты Junge Welt, может лишить Брюссель возможности конструктивного диалога с Москвой.

Как отмечает автор публикации, европейские государства по-разному оценивают возможных переговорщиков. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступает за участие Каллас, тогда как ряд других стран предпочитает председателя Евросовета Антониу Кошту.

Германия и Франция, а также взаимодействующая с ними Великобритания, по версии издания, не спешат поддерживать единую кандидатуру. Автор связывает это с нежеланием трёх государств терять влияние на европейскую политику в отношении украинского конфликта.

Особенно жёстко Junge Welt оценивает перспективы назначения Каллас. Газета считает, что такой выбор стал бы провокацией в адрес Москвы ещё до начала переговоров. По мнению автора, Брюссель фактически исключил бы себя из дипломатического процесса.

Издание также обращает внимание на разницу подходов к урегулированию. Россия выступает за обсуждение будущей архитектуры европейской безопасности, тогда как Киев и Брюссель настаивают на первоочередном прекращении огня. Эти противоречия, по оценке газеты, дополнительно затрудняют возможные переговоры.

Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Песков указал на разобщённость европейских стран в вопросе переговоров с Россией. По словам представителя Кремля, внутренние противоречия мешают государствам ЕС оперативно принимать решения и вырабатывать общую позицию.