Разногласия между европейскими странами мешают им оперативно принимать решения по вопросам урегулирования украинского конфликта и выработать общую позицию для переговоров с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

По словам представителя Кремля, европейским государствам пока не удаётся согласовать подходы и определить, как действовать сообща. Из-за этого принятие важных решений затягивается.

«Они просто из-за своей разобщённости не могут вовремя принимать какие-то решения. Это всё тормозит. Найдут ли они возможность и силы в себе всё-таки прийти к какому-то единому знаменателю и действовать быстро — посмотрим. Пока нет», — сказал Песков.

При этом 13 ноября председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о согласовании состава европейской делегации для экспертных переговоров по Украине. В неё должны войти представители Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании, а также институтов Евросоюза.

Ранее Life.ru сообщал, что Песков рассказал, будет ли Москва вмешиваться в формирование европейской делегации. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не намерена выдвигать условия относительно состава переговорной группы ЕС. Европейские государства должны самостоятельно решить, кто будет представлять их интересы.