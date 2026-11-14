Представители институтов Евросоюза и пяти европейских стран войдут в переговорную команду по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта по итогам саммита в Дублине.

«Европейскую команду на переговорах о мире в Украине составляют институты ЕС и «E5» из «коалиции желающих»: Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания. Наши принципы и наши позиции на этих переговорах хорошо известны», — говорится в сообщении.

Кошта подчеркнул, что общие принципы и подходы европейских стран к переговорам уже сформулированы. Он также подтвердил намерение делегации действовать согласованно, поддерживая тесный контакт со всеми государствами Евросоюза.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен добиваться прекращения огня на Украине, предоставления Киеву гарантий безопасности и участия в послевоенном восстановлении страны. Эти направления станут ключевыми для Брюсселя в рамках мирного процесса с участием России, США и Украины. В Брюсселе считают, что остановка боевых действий должна предшествовать полноценному обсуждению будущей архитектуры безопасности Европы.