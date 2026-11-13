Евросоюз намерен добиваться прекращения огня на Украине, предоставления Киеву гарантий безопасности и участия в послевоенном восстановлении страны. Эти направления станут ключевыми для Брюсселя в рамках мирного процесса с участием России, США и Украины. О приоритетах европейской стороны заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Брюсселе считают, что остановка боевых действий должна предшествовать полноценному обсуждению будущей архитектуры безопасности Европы. Одновременно ЕС настаивает на предоставлении Украине гарантий, которые, по замыслу европейских политиков, должны предотвратить возобновление конфликта.

Отдельное внимание Еврокомиссия уделяет экономической составляющей возможного мирного урегулирования. Брюссель намерен участвовать в разработке плана послевоенного восстановления Украины, а также поддерживать её движение к членству в Евросоюзе. Об этом говорится в совместном заявлении фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты.

При этом ЕС не собирается ослаблять давление на Москву. Фон дер Ляйен анонсировала подготовку 22-го пакета антироссийских санкций, который Еврокомиссия намерена представить к заседанию Европейского совета 26–27 ноября. К этому же сроку планируется подготовить предложения по финансированию потребностей Украины в 2027 году.

Днём ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас также потребовала поставить прекращение огня перед обсуждением более широких вопросов безопасности. По её мнению, сначала стороны должны остановить боевые действия, затем перейти к мирному соглашению и только после этого обсуждать устройство системы европейской безопасности.

Между тем участие представителей Евросоюза в дальнейшем переговорном процессе остаётся предметом обсуждения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что на встрече в Москве с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером вопрос подключения европейцев не поднимался. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также отмечал, что Евросоюз пока никто не приглашал за стол переговоров.

Ранее Life.ru рассказывал об отказе Польши финансировать закупки американского оружия для Украины в рамках программы НАТО PURL. Премьер-министр Дональд Туск объяснил решение высоким дефицитом бюджета и необходимостью направлять значительные средства на собственную оборону. При этом Варшава пока лишь приостанавливает взносы в программу, не отказываясь от поддержки Киева в целом.