Польша прикрывает кошелёк: Туск отказался финансировать закупки оружия для Киева
Туск объявил о прекращении взносов Польши в программу PURL
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Польша временно прекратит перечислять деньги в программу НАТО PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины за счёт средств европейских союзников. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск после встречи с генеральным секретарём альянса Марком Рютте.
«Я сообщил генсеку НАТО Марку Рютте, что мы пока не будем делать взносы в программу PURL — европейские деньги на американское оружие для Украины», — сказал глава польского правительства на пресс-конференции. Трансляцию выступления вёл телеканал TVP Info.
Причиной такого решения Туск назвал финансовое положение страны. По его словам, Польша сталкивается с высоким бюджетным дефицитом, а значительные средства приходится направлять на собственную оборону.
Речь идёт о программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), запущенной для обеспечения Украины американским вооружением. В её рамках европейские государства и другие союзники финансируют закупки оружия и военной техники у США для последующей передачи Киеву.
Ранее Туск уже призывал осторожнее подходить к обсуждению дальнейшей финансовой помощи Киеву. Тогда он объяснял свою позицию тем, что Польша несёт значительные расходы на охрану восточной границы и обеспечение собственной безопасности. При этом премьер отдельно оговаривал, что не ставит под сомнение необходимость финансовой поддержки