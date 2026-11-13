Польша временно прекратит перечислять деньги в программу НАТО PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины за счёт средств европейских союзников. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск после встречи с генеральным секретарём альянса Марком Рютте.

«Я сообщил генсеку НАТО Марку Рютте, что мы пока не будем делать взносы в программу PURL — европейские деньги на американское оружие для Украины», — сказал глава польского правительства на пресс-конференции. Трансляцию выступления вёл телеканал TVP Info.

Причиной такого решения Туск назвал финансовое положение страны. По его словам, Польша сталкивается с высоким бюджетным дефицитом, а значительные средства приходится направлять на собственную оборону.

Речь идёт о программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), запущенной для обеспечения Украины американским вооружением. В её рамках европейские государства и другие союзники финансируют закупки оружия и военной техники у США для последующей передачи Киеву.