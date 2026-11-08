Европейцы всё чаще задаются вопросом, стоит ли продолжать тратить миллиарды на поддержку Украины, когда собственные кошельки пустеют из-за роста цен и экономических проблем. На фоне затянувшегося конфликта жители ЕС оказываются перед выбором между социальным благополучием и военными расходами. Об усилении таких настроений пишет французская газета Le Monde.

По оценке издания, несмотря на сохраняющуюся солидарность с Киевом, готовность европейцев мириться с экономическими последствиями конфликта постепенно ослабевает. Особенно остро вопрос дальнейшего финансирования Украины стоит во Франции, Германии и Италии, где расходы на военную помощь становятся предметом внутриполитических споров.

«Мы вступаем в классическую дискуссию о выборе между маслом и пушками», — отметил преподаватель международных отношений Эдинбургского университета Бенджамин Мартилл.

По словам эксперта, первые признаки усталости европейского общества появились ещё в конце 2023 года. Тогда рост цен на энергоносители совпал с отсутствием заметных перспектив скорого завершения боевых действий. В результате часть граждан начала сомневаться, насколько оправданы новые финансовые обязательства перед Киевом.

Мартилл считает, что среди европейцев распространяется представление о западной помощи Украине как о деньгах, уходящих в «чёрную дыру». Сторонники такой точки зрения не видят реалистичных перспектив военной победы Киева и всё чаще задаются вопросом о целесообразности дальнейших расходов.

Изменение общественных настроений отражают и социологические исследования. Согласно февральскому опросу YouGov, жители Франции, Германии, Испании и Италии чаще выбирали переговорное урегулирование конфликта, даже если оно предполагает сохранение части украинских территорий под контролем России. При этом в Великобритании и Дании заметно сильнее поддерживали продолжение помощи Киеву до вывода российских войск.

Впрочем, речь пока не идёт о полном отказе европейцев от поддержки Украины. Согласно весеннему исследованию Eurobarometer, 76% опрошенных жителей ЕС считали необходимым продолжать помогать Киеву. Однако сохранение общей солидарности не означает безусловного согласия граждан на увеличение военных расходов.

Между тем финансовые обязательства Брюсселя продолжают расти. Евросоюз уже пообещал выделить Украине 90 миллиардов евро до конца 2027 года, а дополнительно может направить ещё 47 миллиардов. На этом фоне оппозиционные партии в европейских странах всё активнее используют тему помощи Киеву для критики правительств и их бюджетной политики.

Эксперт британского аналитического центра Chatham House Грегуар Роос считает, что происходящее правильнее характеризовать как ослабление готовности европейцев оплачивать последствия конфликта, а не как повсеместный отказ от поддержки Украины. Однако без убедительных перспектив дипломатического урегулирования общественное недовольство, по его мнению, может продолжить расти.

Ранее Life.ru сообщал, что глава европейской дипломатии Кая Каллас признала растущую усталость жителей ЕС от украинского конфликта. Во время выступления в Монреальском университете она отметила, что европейским политикам становится всё сложнее объяснять населению необходимость дальнейшей поддержки Киева. При этом Каллас призвала страны объединения сохранять выбранный курс и продолжать выделять помощь Украине. Ранее Life.ru также писал об усилении позиций европейских партий, выступающих против новых расходов на Киев. По данным The Wall Street Journal, в Германии почти треть избирателей поддерживает политические силы, призывающие ограничить дальнейшее финансирование Украины.