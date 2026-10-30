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Опубликовано 30 октября, 01:02

«Все устали от этой войны»: Каллас признала, что европейцам всё труднее объяснять помощь Киеву

Каллас признала усталость европейцев от конфликта на Украине

Кая Каллас. Обложка © eeas.europa.eu

Кая Каллас. Обложка © eeas.europa.eu

Европейцы всё сильнее устают от затянувшегося конфликта на Украине, а властям становится сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время публичной дискуссии в Монреальском университете.

«Нам нужно сохранять стойкость и делать больше. Но, конечно, людям тоже становится всё сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», — признала Каллас.

Заявление прозвучало в ходе встречи с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд. При этом глава евродипломатии дала понять, что, несмотря на растущую усталость общества, европейским странам необходимо продолжать помогать Украине.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Европе растёт поддержка политических партий, выступающих против дальнейшей помощи Украине. Среди европейских избирателей усиливается усталость от конфликта, а финансовую и военную поддержку Киева всё чаще считают слишком дорогостоящей и сопряжённой с дополнительными рисками.

Больше новостей о решениях европейских лидеров, международных отношениях и конфликте на Украине — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Блинов
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