«Все устали от этой войны»: Каллас признала, что европейцам всё труднее объяснять помощь Киеву

Европейцы всё сильнее устают от затянувшегося конфликта на Украине, а властям становится сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время публичной дискуссии в Монреальском университете.

«Нам нужно сохранять стойкость и делать больше. Но, конечно, людям тоже становится всё сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», — признала Каллас.

Заявление прозвучало в ходе встречи с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд. При этом глава евродипломатии дала понять, что, несмотря на растущую усталость общества, европейским странам необходимо продолжать помогать Украине.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Европе растёт поддержка политических партий, выступающих против дальнейшей помощи Украине. Среди европейских избирателей усиливается усталость от конфликта, а финансовую и военную поддержку Киева всё чаще считают слишком дорогостоящей и сопряжённой с дополнительными рисками.