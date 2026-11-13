Глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично дали понять, что не намерены передавать руководителю европейской дипломатии Кае Каллас полномочия единственного представителя ЕС на переговорах с Россией. Об этом они сообщили на пресс-конференции по итогам неформальной встречи лидеров Евросоюза в Дублине.

Кошта напомнил, что полномочия институтов объединения распределены европейскими соглашениями. По его словам, председатель Евросовета представляет страны ЕС на уровне глав государств в вопросах внешней политики и безопасности, тогда как фон дер Ляйен представляет Еврокомиссию.

«Мы решаем, кто нас представляет, и мы приняли это решение сегодня. 27 суверенных стран ЕС и институты ЕС приняли своё решение», — заявила глава Еврокомиссии.

Ранее Кая Каллас открыто заявила о желании войти в переговорную делегацию Евросоюза по Украине. При этом она раскритиковала американский подход к подбору представителей, подчеркнув, что ЕС не должен отправлять на дипломатические встречи людей без официальных полномочий. Особое раздражение у Каллас вызвали вопросы журналистов о том, почему Евросоюз до сих пор не может договориться, кто именно будет участвовать в переговорах. В ответ она указала на существующую структуру европейских институтов и сравнила её с американской системой назначения переговорщиков.