Глава европейской дипломатии Кая Каллас открыто заявила о желании войти в переговорную делегацию Евросоюза по Украине, несмотря на нежелание Москвы видеть её за столом переговоров. При этом она раскритиковала американский подход к подбору представителей, подчеркнув, что ЕС не должен отправлять на дипломатические встречи людей без официальных полномочий. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Во время встречи европейских лидеров в Дублине Каллас напомнила, что её должность предполагает представление интересов Евросоюза в вопросах внешней политики и безопасности. Поэтому она считает своё участие в будущих консультациях логичным продолжением уже действующих договорённостей.

«Я знаю, что русские меня не хотят», — признала глава евродипломатии, добавив, что европейские страны самостоятельно определяют своих представителей и не должны согласовывать их кандидатуры с Москвой.

Особое раздражение у Каллас вызвали вопросы журналистов о том, почему Евросоюз до сих пор не может договориться, кто именно будет участвовать в переговорах. В ответ она указала на существующую структуру европейских институтов и сравнила её с американской системой назначения переговорщиков.

«Но у нас уже есть налаженные институты, поэтому мы не можем просто отправить кого попало, не имеющего институциональной роли, как это делают американцы. Очевидно, нам не следует копировать их методы», — заявила Каллас.

По словам главы дипломатии ЕС, европейские лидеры ещё в 2024 году определили круг должностных лиц, уполномоченных представлять объединение на международной арене. Она напомнила, что вопросами безопасности занимаются председатель Евросовета Антониу Кошта и верховный представитель ЕС по иностранным делам, то есть сама Каллас. При этом она признала, что государства объединения вправе принять другое решение.

Однако окончательной договорённости о составе европейской переговорной группы пока нет. Среди возможных представителей называют самого Кошту, Каллас и президента Финляндии Александра Стубба. Кроме того, отдельные европейские страны настаивают на том, что в обсуждении должны участвовать не только чиновники Брюсселя, но и представители национальных правительств.

Споры обострились после завершения переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили о намерении подключить европейских представителей к следующему раунду консультаций. При этом окончательный формат будущей встречи ещё не согласован.

Каллас также выступила против обсуждения новой архитектуры европейской безопасности до прекращения огня на Украине. По её мнению, сначала необходимо добиться остановки боевых действий, затем согласовать мирное урегулирование и лишь после этого переходить к более широким вопросам безопасности. Глава евродипломатии считает, что иной порядок переговоров позволит Москве отвлечь внимание от украинского конфликта.