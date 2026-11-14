Москва не намерена вмешиваться в формирование европейской делегации для участия в переговорах по украинскому урегулированию. Страны Европы должны самостоятельно определить, кто будет представлять их интересы за столом переговоров. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

«Мы не можем и не хотим ставить условия по их переговорной группе. Такая постановка вопроса абсолютно неправильная», — подчеркнул представитель Кремля.

Заявление прозвучало на фоне активных обсуждений состава европейской переговорной команды. По итогам саммита в Дублине лидеры ЕС договорились, что интересы Европы будут представлять пять государств — Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания, а также представители институтов Евросоюза.

Примечательно, что в согласованный формат не вошли Финляндия и Норвегия, чьи лидеры ранее также проявляли заинтересованность в контактах с российской стороной. При этом Москва не намерена выдвигать собственные требования относительно персонального состава европейской группы.

Песков также отмечал, что Россия готова рассмотреть расширение переговорного формата, если европейские участники продемонстрируют реальное стремление содействовать мирному урегулированию. При этом окончательные договорённости о прямом участии европейцев в следующем раунде консультаций ещё предстоит согласовать.