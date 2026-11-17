Глава европейской дипломатии Кая Каллас могла бы получить около 20 лет лишения свободы по российскому законодательству за намерение незаконно завладеть персональными данными участников СВО. Такую оценку высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём канале в мессенджере Max.

По мнению парламентария, публичные заявления представительницы Евросоюза свидетельствуют о намерении совершить сразу несколько уголовно наказуемых деяний. Речь идёт о планах получить сведения о российских военнослужащих для последующего введения персональных ограничений.

Спикер нижней палаты перечислил три статьи Уголовного кодекса РФ, которые, по его оценке, могут применяться к подобным действиям. Статья 272 предусматривает наказание за неправомерное проникновение в компьютерные системы, 272.1 — за незаконные операции с персональной информацией, а 280.3 касается дискредитации Вооружённых сил России.

Володин считает, что совокупная ответственность по этим нормам способна достигать двух десятилетий заключения.

Политик также иронично высказался об исторических познаниях Каллас. По его словам, столь продолжительный срок позволил бы ей восполнить пробелы в образовании и разобраться в российском законодательстве.

«Да и Уголовный кодекс будет время изучить», — добавил председатель Госдумы.

Ранее Life.ru сообщал о предложении Каллас получить цифровые данные российских участников СВО для введения новых европейских санкций. Глава евродипломатии заявила, что необходимые сведения находятся в электронных базах, на которые можно устроить кибератаку.