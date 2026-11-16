Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас считает, что получить сведения о российских участниках специальной военной операции для введения визовых ограничений будет несложно. Такое мнение она высказала на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 16 ноября.

По словам Каллас, Евросоюз обсуждает запрет на въезд для российских военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на Украине. Однако ряд стран объединения сомневается, что подобную меру удастся реализовать на практике из-за сложностей с установлением личности каждого человека.

«Но Россия хранит все данные этих людей, которые участвовали в этой войне, я полагаю, что эти данные довольно легко раздобыть, поскольку сегодня все данные — цифровые. Таким образом ЕС может разрешить проблему имплементации этих санкций», — приводит слова Каллас ТАСС.

Глава евродипломатии также сообщила, что соответствующие ограничения могут войти в 22-й пакет санкций против России. Еврокомиссия должна представить новые предложения в ближайшие дни, однако окончательное решение по визовым мерам пока не принято.

Основным препятствием остаётся юридическая сторона вопроса. Для запрета на въезд конкретному человеку европейским властям необходимо установить его личность и обосновать применение ограничений. Именно поэтому некоторые государства ЕС выступают против массового включения бывших российских военнослужащих в санкционные списки.

Ранее Life.ru сообщал о политическом согласии стран ЕС по вопросу запрета на въезд российским участникам СВО. Ещё 12 октября Кая Каллас заявила, что государства Евросоюза поддерживают введение подобных ограничений, однако механизм их применения остаётся нерешённым. Брюсселю необходимо согласовать порядок проверки данных военнослужащих и юридические основания для отказа во въезде.