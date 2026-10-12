Каллас заявила о согласии ЕС запретить въезд российским участникам СВО

Страны Евросоюза достигли политического согласия по вопросу запрета на въезд россиянам, участвовавшим в боевых действиях на Украине, однако механизм ограничений ещё предстоит разработать. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, сообщает The Guardian.

«Ограничение передвижения российских дипломатов, сокращение количества российских туристических виз и работа над скорейшим введением запрета на въезд для бывших российских участников боевых действий имеют решающее значение», — заявила Каллас.

Брюссель обсуждает эту инициативу уже несколько месяцев. Главной нерешённой задачей остаётся практическое применение ограничений. Несмотря на поддержку государств объединения, порядок реализации запрета пока не определён.

Одновременно руководитель европейской дипломатии выступила за сокращение количества туристических виз, выдаваемых гражданам РФ. Ещё одним направлением работы она назвала ограничение передвижения российских дипломатов. Все три меры Каллас перечислила на пресс-конференции по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

Необходимость дополнительных запретов представитель Брюсселя объяснила вопросами внутренней безопасности. Она связала обсуждение новых правил с предполагаемыми гибридными атаками на территории Европы. По словам Каллас, уменьшение подобных рисков является одной из задач Евросоюза.

Ранее Life.ru сообщал, что ещё в сентябре Каллас объявила о широкой поддержке новых визовых ограничений для россиян. Тогда обсуждались ужесточение правил для туристов и запрет на посещение ЕС бывшими участниками боевых действий. Однако согласовать дополнительные меры странам объединения сразу не удалось.