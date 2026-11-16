Россия выдвигает более жёсткие требования к европейской безопасности, чем до начала конфликта на Украине. Об этом заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 16 ноября.

«Теперь она добавила новые требования к этому списку», — отметила Каллас, напомнив о российских предложениях по гарантиям безопасности, представленных в 2021 году.

По мнению руководителя европейской дипломатии, странам ЕС не следует вступать в обсуждение вопросов, которые поднимает Москва. Каллас призвала европейские правительства «вообще не обсуждать» соответствующие российские инициативы.

Заявление прозвучало спустя несколько дней после саммита Евросоюза в Дублине. По его итогам 13 ноября европейские лидеры утвердили техническую делегацию для участия в переговорах с Россией, США и Украиной. В группу «ЕС+Е5» вошли представители Еврокомиссии, Евросовета, Германии, Франции, Италии, Польши и Великобритании. Сама Каллас в состав делегации не включена.

Ранее Life.ru сообщал, что Кая Каллас отказалась обсуждать новую архитектуру европейской безопасности до прекращения огня на Украине. По её словам, сначала необходимо добиться перемирия, затем согласовать мирное соглашение и только после этого переходить к вопросам безопасности континента. Глава евродипломатии также подчеркнула, что основой действующей системы безопасности Европы остаются НАТО и Евросоюз.