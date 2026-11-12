Евросоюз выступает против обсуждения новой системы европейской безопасности до прекращения огня на Украине. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что сначала необходимо остановить боевые действия, затем согласовать мирное соглашение и только после этого переходить к более широким вопросам. Об этом она сообщила журналистам перед саммитом Европейского политического сообщества в Дублине.

По словам Каллас, главную роль сейчас играет последовательность переговоров. Брюссель считает преждевременным переходить к обсуждению долгосрочных договорённостей, пока стороны не достигли прекращения огня.

«Сначала должно быть прекращение огня, затем можно начать говорить о мирном соглашении и только потом говорить об архитектуре безопасности в Европе», — заявила глава евродипломатии.

При этом Каллас считает, что европейская система безопасности уже существует. Ранее она подчёркивала, что её основными элементами выступают НАТО и Евросоюз, а Украине необходимо обеспечить место в этой структуре.