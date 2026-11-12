Сначала мир на Украине: Каллас выдвинула условие для обсуждения безопасности всей Европы
Каллас отказалась обсуждать новую систему безопасности Европы до перемирия
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Евросоюз выступает против обсуждения новой системы европейской безопасности до прекращения огня на Украине. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что сначала необходимо остановить боевые действия, затем согласовать мирное соглашение и только после этого переходить к более широким вопросам. Об этом она сообщила журналистам перед саммитом Европейского политического сообщества в Дублине.
По словам Каллас, главную роль сейчас играет последовательность переговоров. Брюссель считает преждевременным переходить к обсуждению долгосрочных договорённостей, пока стороны не достигли прекращения огня.
«Сначала должно быть прекращение огня, затем можно начать говорить о мирном соглашении и только потом говорить об архитектуре безопасности в Европе», — заявила глава евродипломатии.
При этом Каллас считает, что европейская система безопасности уже существует. Ранее она подчёркивала, что её основными элементами выступают НАТО и Евросоюз, а Украине необходимо обеспечить место в этой структуре.
Позицию о необходимости прекращения огня до обсуждения новой системы безопасности ранее озвучивала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как сообщал Life.ru 10 ноября, она заявила, что содержательные переговоры о будущем европейской безопасности возможны только после остановки боевых действий на Украине. При этом Брюссель настаивает, чтобы в таких консультациях участвовали представители Евросоюза и НАТО.