Лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что европейские политики не могут выработать единую позицию для участия в переговорах по украинскому урегулированию. По его мнению, разногласия между странами ослабляют позиции Евросоюза на международной арене. Об этом политик написал в статье на сайте движения.

«Общая европейская политика терпит фиаско по всем фронтам», — заявил Медведчук.

В подтверждение своей оценки он сослался на сообщение испанского агентства Europa Press. Издание 13 ноября сообщило, что европейские лидеры не смогли договориться о назначении единого переговорщика и решили сформировать делегацию из представителей институтов ЕС, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши.

Медведчук обратил внимание, что у этой группы пока нет конкретного мандата. Кроме того, предполагается, что её представители не будут обсуждать вопросы новой архитектуры европейской безопасности.

Политик связал ситуацию с соперничеством внутри европейского руководства. По его словам, канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против назначения единого представителя, тогда как президент Франции Эмманюэль Макрон продвигал собственную кандидатуру.

Медведчук также напомнил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони настаивала на назначении единого переговорщика. По его оценке, неспособность согласовать общую позицию мешает Европе полноценно включиться в дипломатический процесс.

При этом председатель Евросовета Антониу Кошта представил решение о коллективной делегации иначе. Он заявил, что европейские страны определились с форматом своего представительства, а участие нескольких представителей не свидетельствует об отсутствии единства.

Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил стремление европейцев присоединиться к переговорам по Украине. По мнению министра, европейские страны осознали, что дипломатический процесс развивается без их непосредственного участия, и теперь пытаются подключиться к обсуждениям.