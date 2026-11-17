Украинский конфликт может стать одной из тем предстоящей встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае. Такую возможность допустил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече с депутатами от «Единой России».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков высказался о переговорах по Украине. Видео © Life.ru

«Лидеры России, Китая и США встретятся послезавтра в Шэньчжэне. Я уверен, что там диалог на эту тему будет продолжен», — сказал дипломат.

Трёхсторонние переговоры запланированы на 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Встреча станет первым контактом руководителей трёх государств в таком формате.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон также готовят отдельную беседу Путина и Трампа. Стороны уже согласовали часть вопросов, которые намерены обсудить, включая американские предложения и российские идеи по урегулированию конфликта на Украине.

При этом 18 ноября российский лидер проведёт двусторонние переговоры с Си Цзиньпином. Путин намерен проинформировать китайского коллегу о последних контактах с представителями США, в том числе об итогах консультаций в Абу-Даби.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке отдельной встречи Путина и Трампа в Китае. Ушаков уточнял, что Москва и Вашингтон продолжают согласовывать время, место и организационные детали переговоров.