Россия и США уже согласовали часть вопросов для предстоящих переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. Одной из главных тем возможной двусторонней встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге, посвящённом поездке российского лидера на саммит АТЭС.

По словам представителя Кремля, подготовка встречи продолжается. Москва и Вашингтон согласовывают её время, место и формат. При этом некоторые вопросы, которые планируется обсудить, уже предварительно определены.

Тема личного контакта президентов поднималась во время недавнего визита в Москву американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Стороны обсудили организацию переговоров, а также российские соображения и американские инициативы по украинскому урегулированию.

Ушаков не исключил, что помимо отдельной встречи Путин и Трамп смогут пообщаться в кулуарах саммита. Окончательные организационные детали двустороннего контакта пока прорабатываются.

Оба президента прибудут в китайский Шэньчжэнь для участия в мероприятиях Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 18–19 ноября. На 19 ноября также запланирована первая трёхсторонняя встреча лидеров России, США и Китая с участием Си Цзиньпина.

По итогам саммита российский президент намерен пообщаться с журналистами и подвести итоги состоявшихся международных переговоров.

Ранее Life.ru рассказывал, что Вашингтон намерен обсуждать с Москвой не только прекращение украинского конфликта, но и будущую архитектуру европейской безопасности. По данным Financial Times, американская сторона рассматривает возможность восстановления каналов экстренной связи между Россией и НАТО, а также новых механизмов предотвращения военных кризисов. Москва, в свою очередь, настаивает на более масштабном пересмотре системы безопасности, включая вопросы расширения альянса и военного присутствия западных государств в Восточной Европе. Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости согласовать с Россией гарантии безопасности для Украины. По его мнению, без учёта позиции Москвы добиться устойчивого мирного соглашения не удастся.