Вашингтон намерен обсуждать с Москвой не только урегулирование конфликта на Украине, но и будущую систему безопасности в Европе. Специальные представители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер расширили дипломатическую повестку, сообщает английская газета Financial Times.

По информации издания, Москва добивается пересмотра существующих механизмов европейской безопасности. Среди российских требований — ограничения на расширение Североатлантического альянса и его военное присутствие в Восточной Европе. Кроме того, российская сторона рассматривает возможность отдельных соглашений о ненападении с европейскими государствами, в том числе входящими в НАТО.

Американские предложения, как отмечает FT, пока значительно уже. В частности, обсуждается восстановление каналов экстренной связи для предотвращения военных кризисов, повышение прозрачности военной деятельности и возможное возобновление работы Совета Россия — НАТО.

Однако европейские лидеры опасаются, что обсуждение будущей архитектуры безопасности до прекращения боевых действий даст Москве дополнительные возможности влиять на решения западных государств. В Евросоюзе настаивают, что сначала необходимо добиться прекращения огня на Украине и только после этого переходить к масштабным договорённостям о безопасности континента.

При этом Москва рассматривает украинское урегулирование как часть более широкого процесса пересмотра отношений России с Западом. Российская делегация на переговорах в Абу-Даби 10–11 ноября предложила сделать создание общеевропейской системы безопасности одной из центральных задач дипломатического процесса. По информации Reuters, российская сторона считает украинский конфликт лишь одним из элементов этой более масштабной повестки.

Таким образом, переговоры постепенно выходят за рамки непосредственно украинского урегулирования. Вопросы будущего НАТО, военного присутствия в Восточной Европе и механизмов предотвращения столкновений становятся самостоятельной частью контактов Москвы и Вашингтона.