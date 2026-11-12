Вашингтон начал обсуждать с европейскими странами будущую систему безопасности, которая должна учитывать интересы России, Украины и других государств континента. Об этом американский переговорщик Джаред Кушнер сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

По словам представителя США, речь идёт не только о завершении украинского конфликта. Американская сторона рассчитывает выработать более широкие договорённости, которые помогут предотвратить новые военные столкновения в Европе.

«Мы уже начали обсуждать с ними, как будет выглядеть архитектура безопасности, которая будет включать в себя Россию, Украину и весь европейский континент», — заявил Кушнер.

Нынешняя встреча в Москве стала продолжением трёхсторонних консультаций России, США и Украины, прошедших 10–11 ноября в Абу-Даби. Там стороны обсуждали условия урегулирования, гарантии безопасности и возможные механизмы предотвращения новых конфликтов.

Ещё до московской встречи Вашингтон предложил России сформулировать собственные условия будущего соглашения о безопасности в Европе. Как сообщал Life.ru 12 ноября, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер попросили Москву не только обозначить свои требования, но и представить возможные встречные шаги для снижения напряжённости.