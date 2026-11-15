Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко обрушился с резкой критикой на президента США Дональда Трампа. Дипломат обвинил американского лидера в некомпетентности и предупредил, что его внешнеполитические решения могут серьёзно ослабить позиции Вашингтона. Такое мнение он высказал в интервью украинскому «24 Каналу».

«Настолько бездарно проводить внешнюю политику — вот это нужно уметь. С другой стороны, когда человек некомпетентен, то для него это считается вполне нормальным», — заявил Огрызко.

По словам бывшего министра, действия администрации Трампа вызывают недоумение у людей, профессионально занимающихся международной политикой. Он выразил опасение, что продолжение нынешнего курса способно подорвать влияние Соединённых Штатов на мировой арене.

Особое недовольство Огрызко вызвали дипломатические инициативы Вашингтона. Он раскритиковал ход переговоров по украинскому конфликту, а также идею встречи президента России Владимира Путина, американского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина. По оценке дипломата, происходящее выходит за рамки допустимого в международной политике.