Решать вопросы европейской безопасности без участия США не получится, поскольку Вашингтон сохраняет влияние в регионе. Об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил журналистам 17 ноября.

По оценке дипломата, переориентация американской политики на другие части мира не отменяет роли США в Европе. Он считает, что это влияние сохранится и в обозримой перспективе.

«Поэтому без США решать что-то в этой области просто не получается», — сказал Рябков.

Прежняя архитектура европейской безопасности, по словам замминистра, «по факту находится в руинах». Дипломат призвал восстанавливать её с учётом прошлых уроков и обеспечить устойчивость к проявлениям враждебности и агрессивности, которые, по его оценке, напрямую угрожают в том числе России.