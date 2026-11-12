Россия не рассчитывает на восстановление доверия с западными странами, однако считает возможным договориться о новой системе европейской безопасности, которая позволит избежать неконтролируемой эскалации. Об этом заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил в беседе с RT, комментируя переговоры в Абу-Даби.

По словам дипломата, сейчас Москва сосредоточена не на возвращении к прежним отношениям с Западом, а на поиске практических решений, позволяющих государствам сосуществовать без постоянной угрозы обострения.

«О восстановлении доверия между сторонами говорить сейчас неправильно. Мы так не ставим вопрос», — подчеркнул Рябков.

Замминистра пояснил, что будущие договорённости должны быть работоспособными и учитывать реальные возможности участников. При этом от сторон потребуется трезвая оценка ситуации без завышенных ожиданий.

Рябков считает, что обсуждения, состоявшиеся 10 и 11 ноября в Абу-Даби, позволяют искать механизмы предотвращения новых кризисов. Главным условием продвижения дипломат назвал наличие политической воли.

Тем временем, по данным Axios, Вашингтон предложил Москве подготовить обновлённый проект соглашения о европейской безопасности. Американская администрация рассчитывает получить перечень российских требований и возможных встречных мер по снижению напряжённости.

Среди обсуждаемых вопросов — дальнейшее расширение НАТО и военное присутствие альянса в Восточной Европе. При этом ряд европейских правительств, как утверждает издание, относится к инициативе США с недоверием.

Ранее Life.ru рассказывал о пяти направлениях будущего соглашения России и НАТО по безопасности. Американская сторона предложила наладить постоянные консультации, создать надёжные каналы связи на случай кризисов и повысить прозрачность в военной сфере. Также обсуждались взаимные меры по снижению риска эскалации и формирование долгосрочной системы европейской безопасности.