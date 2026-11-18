Переговоры глав государств Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа пройдут на вилле Цилиньюань в государственной резиденции Шаньчжуан. Место предстоящих встреч показал журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

Часть российских журналистов уже прибыла в резиденцию. По словам Юнашева, к освещению российско-китайских переговоров допустили небольшую группу представителей пула.

Место встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Сегодня в ней встретятся делегации из России и Китая. Завтра тут же пройдёт та самая трёхсторонка», — рассказал журналист.

Таким образом, 18 ноября вилла примет российскую и китайскую делегации, а на следующий день здесь соберутся лидеры трёх государств.