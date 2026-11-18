Юнашев показал виллу Цилиньюань для встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа
Обложка © Telegram / Юнашев LIVE
Переговоры глав государств Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа пройдут на вилле Цилиньюань в государственной резиденции Шаньчжуан. Место предстоящих встреч показал журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.
Часть российских журналистов уже прибыла в резиденцию. По словам Юнашева, к освещению российско-китайских переговоров допустили небольшую группу представителей пула.
Место встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Сегодня в ней встретятся делегации из России и Китая. Завтра тут же пройдёт та самая трёхсторонка», — рассказал журналист.
Таким образом, 18 ноября вилла примет российскую и китайскую делегации, а на следующий день здесь соберутся лидеры трёх государств.
Ранее Life.ru сообщал о планируемой встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, переговоры состоятся в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.