Часть предстоящих переговоров президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может пройти в присутствии журналистов. В Кремле рассчитывают, что вступительные выступления руководителей трёх государств будут открыты для прессы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что да, пока это предусматривается», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможности присутствия журналистов во время вступительных слов лидеров.

При этом окончательное решение об организации открытой части переговоров остаётся за китайской стороной. Именно Пекин выступает принимающей стороной и отвечает за протокол предстоящего мероприятия.

«Но, разумеется, мы здесь все находимся в гостях у наших китайских друзей, и они являются организаторами этой встречи», — подчеркнул Песков.

Ранее Life.ru сообщал, что 17 ноября Дмитрий Песков рассказал о согласовании основных тем переговоров лидеров России, США и Китая. По его словам, стороны заранее определили ключевые вопросы предстоящей встречи, однако оставили пространство для свободной дискуссии. Трёхсторонний саммит пройдёт 19 ноября в Шэньчжэне. Ожидается, что руководители государств обсудят актуальные вопросы международной политики и безопасности.