Лидеры России, Китая и США уже определили основные вопросы для предстоящих переговоров. При этом повестка допускает новые темы, которые возникнут во время беседы. О подготовке встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Основные темы — да. Мы не будет забегать вперёд. Что-то будет импровизироваться по ходу», — ответил он на вопрос о согласовании повестки.

Песков отметил, что руководители трёх стран ещё никогда не проводили саммит в таком формате. Он также отверг сравнения предстоящих переговоров с Ялтинской и Тегеранской конференциями.

«Все сравнения с Ялтой — это политологические упражнения, которые не имеют ничего общего с реальностью. И с Тегераном — тоже, всё совсем не так. Это очень важная встреча, которая действительно в современном мире не имела и не имеет аналогов», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Life.ru сообщал, что помощник российского президента Юрий Ушаков назвал переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина «самым забойным мероприятием» саммита АТЭС. Встреча пройдёт 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Также ожидается отдельная беседа президентов России и США.