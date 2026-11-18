Совместное заявление по итогам встречи президента России Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина будут согласовывать вплоть до начала переговоров. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Интенсивная работа продолжается и будет вестись до последнего момента», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос о подготовке итогового документа.

Трёхсторонние переговоры состоятся 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Встреча запланирована на 09:30 по московскому времени в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Предполагается, что часть общения лидеров будет открытой для прессы.

Ранее Life.ru рассказывал, что Москва и Пекин уже обменялись предложениями по тексту совместного заявления, после чего к согласованию подключился Вашингтон. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал подготовку документа сложной дипломатической работой и не исключил, что при отсутствии компромисса каждый из лидеров отдельно оценит итоги встречи.