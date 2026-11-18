Вашингтон и Пекин не смогли сразу договориться о формате трёхсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Китай настаивал на заранее подготовленных выступлениях лидеров, тогда как США добивались свободной дискуссии. О разногласиях, возникших на этапе организации переговоров, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным газеты, Пекин предлагал строго регламентированный саммит, на котором каждый из трёх руководителей зачитал бы согласованное заявление. Такой сценарий практически исключал незапланированные вопросы и спонтанный обмен мнениями. Белый дом, напротив, хотел оставить лидерам возможность напрямую обсудить наиболее острые международные проблемы.

Одним из главных камней преткновения стал контроль над ядерными вооружениями. Трамп рассчитывает поднять вопрос о сокращении арсеналов, однако Пекин не заинтересован в участии в подобных договорённостях. Китай опасается, что соглашение с Россией и США закрепит его отставание от двух стран по количеству ядерного оружия.

Китайский чиновник рассказал WSJ, что Пекин был готов обсуждать украинский конфликт и другие международные вопросы, но только при условии предварительного согласования повестки и ожидаемых результатов. В противном случае китайская сторона предпочла бы отдельные двусторонние встречи. Разногласия в тот момент даже ставили под сомнение возможность проведения саммита.

Тем не менее сторонам удалось продвинуться в организации переговоров. Как ранее писал Life.ru со ссылкой на Financial Times, после нескольких недель консультаций Пекин согласился на необычный для китайской дипломатии формат без жёстко утверждённой повестки. При этом основные направления предстоящего разговора уже обозначены, хотя окончательный круг обсуждаемых вопросов публично не раскрывается.

Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина назначена на 19 ноября в китайском Шэньчжэне, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Она станет первыми совместными переговорами руководителей трёх государств в таком составе.

Ранее Life.ru рассказывал о начале подготовки исторического саммита. Ещё в октябре помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил готовность Москвы, Пекина и Вашингтона к организации переговоров. Позднее он сообщил о проработке отдельной встречи Путина и Трампа, одной из главных тем которой должно стать украинское урегулирование. А 17 ноября российский президент прибыл в Шэньчжэнь. В программе его визита предусмотрены выступление на деловом саммите АТЭС и отдельные контакты с зарубежными коллегами.