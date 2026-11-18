Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не будут участвовать в трёхсторонней встрече лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне 19 ноября. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводит журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

По словам Дмитриева, оба американских переговорщика изначально должны были войти в делегацию США, однако их планы изменились из-за работы с европейскими представителями.

Кирилл Дмитриев о присутствии Кушнера и Уиткоффа на трёхсторонней встрече. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Они должны были участвовать в американской делегации, но они сейчас работают с европейскими партнёрами, объясняя им возможную структуру европейской безопасности. Поэтому они не будут присутствовать завтра здесь», — пояснил глава РФПИ.

19 ноября Уиткофф и Кушнер планируют провести переговоры с представителями Украины и европейских стран в Берлине. Ожидается, что главными темами станут гарантии безопасности для Киева и восстановление украинской экономики после завершения конфликта.

Ранее Life.ru рассказывал о переговорах Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Путиным в Кремле 12 ноября. Американцы прибыли в Москву после консультаций России, США и Украины в Абу-Даби. На встрече обсуждали территориальные разногласия, возможные гарантии безопасности и дальнейшие шаги по урегулированию.

Позднее американские представители созвонились с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Контакт состоялся 16 ноября. После разговора с российской стороной Уиткофф и Кушнер обсудили мирный процесс с украинскими представителями, а также советниками по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии.