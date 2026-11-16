Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф утром 16 ноября провели телефонный разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым, обсудив достигнутый прогресс и дальнейшие шаги по украинскому урегулированию. Об этом Кушнер сообщил в соцсети X.

«Сегодня утром мы со Стивом Уиткоффом поговорили с Юрием Ушаковым, чтобы обсудить достигнутый нами прогресс и следующие шаги в мирном процессе», — написал американский переговорщик.

В тот же день представители Вашингтона провели отдельную беседу с украинской стороной и европейскими партнёрами. К обсуждению присоединились советники по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также представители Евросоюза и НАТО.

Одной из главных тем стала организация прямых контактов между Россией и европейскими государствами. Кушнер обратил внимание, что подобный диалог практически отсутствовал на протяжении последних четырёх лет.

По его словам, для достижения устойчивых договорённостей необходимо, чтобы Москва и европейские столицы могли напрямую обмениваться своими предложениями и опасениями. Американская сторона рассчитывает, что такое взаимодействие поможет сформировать более стабильную систему безопасности в Европе.

Кушнер также подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа намерена добиваться завершения украинского конфликта. Американский лидер, по словам переговорщика, нацелен на достижение прочного мира и готов продолжать посреднические усилия.

Ранее Юрий Ушаков обозначил условия участия европейских стран в переговорах по Украине. По словам помощника президента России, Москва готова рассмотреть подключение Европы к мирному процессу, когда получит чёткие сигналы о её намерениях и конкретных предложениях по урегулированию. При этом Ушаков допустил, что до расширения переговорного формата могут состояться ещё несколько раундов трёхсторонних консультаций России, США и Украины. Евросоюз, в свою очередь, рассчитывает участвовать в обсуждениях в формате E5+ЕС, объединяющем пять европейских государств и представителей институтов ЕС.