Европейские страны смогут присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине после того, как обозначат свои намерения и объяснят, какой вклад готовы внести в мирный процесс. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге 16 ноября.

«Когда мы получим чёткие сигналы от европейцев, чего они, собственно, хотят и что они могут конструктивного и содержательного предложить для успеха урегулирования на Украине, то тогда встанет вопрос их участия», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Ушакова, согласование конкретной встречи с участием европейских представителей потребует дополнительной подготовки. Он допустил, что до расширения переговорного формата могут пройти ещё несколько раундов трёхсторонних консультаций России, США и Украины.

Заявление прозвучало на фоне намерения Евросоюза подключиться к мирным переговорам. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа планирует участвовать в процессе в формате E5+ЕС. Он объединяет Францию, Германию, Италию, Польшу и Великобританию с представителями европейских институтов.

При этом европейская сторона намерена продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Россию.

Ранее Life.ru сообщал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился в готовности Евросоюза содействовать мирному урегулированию. По его словам, заявления европейских политиков о дальнейшем давлении на Москву вызывают вопросы относительно их намерений.