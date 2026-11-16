Заявления европейских политиков о намерении продолжать давление на Россию скорее свидетельствуют об их нежелании содействовать мирному урегулированию на Украине. Однако Москва допускает возможность участия представителей ЕС в переговорах после прояснения их позиции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Такие формулировки свидетельствуют скорее о нежелании способствовать мирному процессу», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, до настоящего времени переговоры согласовывались в трёхстороннем формате с участием России, Украины и США. Возможность подключения европейских государств обсуждалась, однако Москва хотела бы сначала выяснить, насколько их позиция действительно способна помочь урегулированию.

Представитель Кремля обратил внимание на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других чиновников Евросоюза. В Брюсселе продолжают обещать безоговорочную поддержку Киева и усиление давления на Москву, рассчитывая таким образом повлиять на ход переговоров.

При этом Песков не исключил, что позицию европейских участников удастся прояснить. После этого, по его словам, можно будет сделать вывод о целесообразности их подключения к переговорному процессу на нынешнем этапе.

Поводом для комментария стало заявление фон дер Ляйен о намерении Европы участвовать в украинском урегулировании в формате E5+ЕС. В него входят Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша, а также представители институтов Евросоюза. Глава Еврокомиссии одновременно пообещала сохранить максимальную поддержку Украины и давление на Россию.

Ранее Life.ru рассказывал, что Москва не намерена ставить условия по составу европейской делегации для переговоров по Украине. Песков пояснял, что европейские государства должны самостоятельно определить, кто будет представлять их интересы.