Еврокомиссия готовится предложить новый кредит для Украины в размере 45 миллиардов евро под гарантии общего бюджета Евросоюза. Инициативу планируют представить государствам объединения в среду, 18 ноября. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, Брюссель намерен привлечь средства через механизм совместных заимствований, который уже использовался при формировании кредитного пакета для Киева на 90 миллиардов евро. Таким образом, гарантии по новому займу предполагается обеспечить за счёт бюджета ЕС.

Дополнительное финансирование связано с прогнозируемыми потребностями Украины на 2027 год. По оценкам европейских чиновников, Киеву потребуется около 70 миллиардов евро сверх уже предусмотренной помощи. Евросоюз рассчитывает покрыть примерно две трети этой суммы, а оставшиеся средства привлечь от других западных партнёров.

Однако согласование нового кредита может столкнуться с сопротивлением отдельных стран. Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария выступают против дополнительных финансовых обязательств перед Украиной. При этом для утверждения предложенной схемы, как отмечает FT, потребуется поддержка всех 27 государств объединения.

Ситуацию осложняет позиция канцлера Германии Фридриха Мерца. Он ранее пригрозил заблокировать согласование долгосрочного бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы, если страны ЕС не договорятся о совместном финансировании Киева. Обсуждение разногласий ожидается на саммите 26–27 ноября.

При этом Еврокомиссия уже предложила направить Украине 45 миллиардов евро в 2027 году в рамках ранее согласованной программы на 90 миллиардов. Новая инициатива, о которой пишет Financial Times, касается дополнительных заимствований сверх действующего кредитного пакета.

Ранее Life.ru рассказывал, что Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия могут получить возможность отказаться от участия в новом кредите Украине на 45 миллиардов евро. По информации дипломатического источника, такой вариант рассматривается из-за отсутствия единой позиции внутри Евросоюза.