В Евросоюзе могут пойти на очередные уступки странам, которые не хотят участвовать в дополнительном финансировании Украины. Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия, вероятно, получат возможность не присоединяться к новому кредиту Киеву на 45 миллиардов евро. Об этом газете «Известия» сообщил дипломатический источник в европейских структурах.

По словам собеседника издания, пока договориться об участии всех государств объединения в программе не удалось. Если согласовать общую позицию не получится, обсуждение перенесут на следующий саммит Евросоюза, который запланирован на 26–27 ноября.

«Вероятнее всего, нежелающим странам разрешат не участвовать в новом займе», — рассказал дипломат.

Таким образом, Брюсселю, возможно, придётся искать компромисс, чтобы не допустить дальнейшего обострения разногласий внутри объединения. При этом речь пока идёт лишь о вероятном сценарии, а окончательное решение по условиям кредитования ещё не принято.

Новый заём на €45 млрд рассматривается как способ покрыть часть дополнительных финансовых потребностей Украины в 2027 году. По оценкам, Киеву потребуется около €70 млрд, из которых европейская сторона рассчитывает обеспечить примерно две трети. Остальную сумму предполагается привлечь от других международных партнёров.

Ранее Life.ru писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать семилетний бюджет Евросоюза из-за разногласий по финансированию Украины. Берлин настаивает, чтобы все 27 государств ЕС взяли на себя обязательства по поддержке Киева, однако сразу несколько стран выступают против новых расходов. В результате вопрос о помощи Украине превратился в серьёзный повод для торга между европейскими столицами, а очередной саммит ЕС может стать решающим для поиска компромисса.